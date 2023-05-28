Игрок «Оренбурга» Вера отреагировал на новость об интересе со стороны «Зенита» и «Локо»
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Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера прокомментировал новость об интересе со стороны санкт-петербургского «Зенита» и московского «Локомотива».
«Да, я слышал об интересе ко мне со стороны «Зенита» и «Локомотива», но пока ничего конкретного не могу сказать. Готов ли я выйти на новый уровень? После такого сезона все игроки клуба могут выйти на новый уровень», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Вера перешёл в «Оренбург» в начале сезона-2022/2023. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги игрок провёл в составе «Оренбурга» 26 матчей, отметившись голом и шестью результативными передачами. Его команда находится на восьмом месте.
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