Видеообзор матча «Торпедо» — «Оренбург»

Вчера состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Торпедо» и «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой «Оренбурга» со счётом 3:1.
В первом тайме команды обменялись голами и ушли на перерыв при равенстве в счёте. Практически сразу после начала второй половины игры «Оренбург» вышел вперёд. Полузащитник гостей Химми Марин вывел свою команду вперёд, реализовав одиннадцатиметровый удар — второй в этом матче. Первый также был поставлен в пользу «Оренбурга», тогда гол забил нападающий оренбуржской команды Дмитрий Воробьёв.
На 75-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удаление заработал Артём Самсонов — защитник «Торпедо» наступил на носок бутсы Владимира Полуяхтова, за что и удосужился второго предупреждения, которое автоматически трансформировалось в удаление. Уже под занавес встречи «Оренбург» забил и третий гол. Отличился полузащитник Данил Капустянский.
«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 43 очка после 29 матчей. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).
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