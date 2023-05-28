Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Пари НН»

Бывший футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 28 мая. Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Пари НН» и «Спартак» решают свои турнирные задачи — обе команды мотивированы. Может показаться, что «Спартак» будет фаворитом в этой игре, потому что играет дома. Победа над ЦСКА точно добавила положительных эмоций.

Но в «Нижний Новгород» пришёл новый специалист, Сергей Юран, который тоже проповедует атакующий стиль — это очень крепкая команда. Будет упорная борьба. Если «Спартак» выйдет с нервным настроем, то могут возникнуть проблемы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.