«Спартак» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия, Тавареш, Литвинов, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес, Бальде.
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Жигулёв, Рыбчинский, Майга, Севикян, Сулейманов.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1. В составе гостей отличились Шамар Николсон и Квинси Промес (с пенальти). За нижегородцев забитым мячом отметился Мамаду Майга.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 53 очка за 28 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 26 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).
- 28 мая 2023
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:50
-
13:37
-
13:30
-
13:23
-
13:18
-
13:15
-
13:12
-
13:10
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:52
-
12:50
-
12:38
-
12:36
-
12:25
-
12:20
-
12:01
-
11:56
-
11:50
-
11:44
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:40
-
10:33