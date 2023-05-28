Бывшего игрока «Барселоны» арестовали за стрельбу в Бразилии — Globo Esporte
Поделиться
Бывший защитник «Барселоны» Дуглас Перейра дос Сантос арестован в Бразилии за стрельбу в воздух на автостоянке. Об этом сообщает Globo Esporte. 32-летний бразилец получил наказание за незаконное использование оружия.
Всё произошло на автостоянке у пристани в столице Бразилии, городе Бразилиа. После прогулки на лодке бывший игрок «Барселоны» выстрелил в воздух. Пистолет, из которого Дуглас произвёл выстрел, зарегистрирован на имя его матери. По сведениям источника, Дуглас спрятал его в лесу, а полиция пытается найти его после того, как футболист признался в совершении стрельбы.
Пока не сообщается, какое наказание ждёт Дугласа, выступавшего за «Барселону» с 2014 по 2019 год. Отметим, что за сине-гранатовых бразилец сыграл лишь в восьми матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2023
-
15:37
-
15:33
-
15:30
-
15:30
-
15:26
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:44
-
14:35
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:50
-
13:37
-
13:30
-
13:23
-
13:18
-
13:15
-
13:12
-
13:10
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:52
-
12:50
-
12:38
-
12:36
-
12:25
Партнерский контент