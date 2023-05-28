Бывшего игрока «Барселоны» арестовали за стрельбу в Бразилии — Globo Esporte

Бывший защитник «Барселоны» Дуглас Перейра дос Сантос арестован в Бразилии за стрельбу в воздух на автостоянке. Об этом сообщает Globo Esporte. 32-летний бразилец получил наказание за незаконное использование оружия.

Всё произошло на автостоянке у пристани в столице Бразилии, городе Бразилиа. После прогулки на лодке бывший игрок «Барселоны» выстрелил в воздух. Пистолет, из которого Дуглас произвёл выстрел, зарегистрирован на имя его матери. По сведениям источника, Дуглас спрятал его в лесу, а полиция пытается найти его после того, как футболист признался в совершении стрельбы.

Пока не сообщается, какое наказание ждёт Дугласа, выступавшего за «Барселону» с 2014 по 2019 год. Отметим, что за сине-гранатовых бразилец сыграл лишь в восьми матчах.