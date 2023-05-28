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Футболистка «Зенита» Гживиньска получила красную карточку за оскорбление в матче с ЦСКА

Продолжается матч 11-го тура женской Суперлиги, в котором московский ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит». На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Зенита».

Видео доступно в телеграм-канале Суперлиги. Права на трансляцию принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Защитница «Зенита» Габриэла Гживиньска получила прямую красную карточку на 23-й минуте встречи. Она была удалена с поля при счёте 1:0 после того, как нецензурно оскорбила соперницу.

Гживиньска продолжила смотреть матч через ограждение.

Фото: Телеграм-канал женской Суперлиги

В первом тайме голами отметились Ана Диас и Екатерина Пантюхина.

Обе команды прошли первые 10 туров сезона Суперлиги без поражений. ЦСКА располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 30 очков. «Зенит» находится на втором месте с 28 очками.