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«Спартак» — «Пари НН»: в первом тайме команды счёт не открыли

«Спартак» — «Пари НН»: в первом тайме команды счёт не открыли
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В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). К перерыву счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

Первый тайм, проходивший с преимуществом «Спартака», завершился без забитых мячей.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 53 очка за 28 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 26 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).

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