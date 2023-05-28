«Факел» — «Крылья Советов»: первый тайм остался за хозяевами

В эти минуты продолжается матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» принимает самарские «Крылья Советов». Игра проходит на «Центральном стадионе профсоюзов». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 12-й минуте полузащитник «Факела» Андрей Мендель вывел хозяев вперёд, голевой пас ему отдал Роман Акбашев. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе команды Вадима Евсеева.
Матч команд в первом круге завершился вничью — 1:1. На гол Максима Глушенкова «Факел» ответил точным ударом Максима Максимова. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих играх этого турнира «Крылья» победили со счётом 1:0.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 27 очков. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте с 29 очками.
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