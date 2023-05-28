Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико госпитализирован после падения с лошади

Испанский вратарь французского «ПСЖ» Серхио Рико получил травму головы после падения с лошади. Об этом сообщил Relevo.
Футболист отправился на выходной в Испанию. Рико упал с лошади после того, как она столкнулась с другим животным, и ударился головой. Голкипера доставили в больницу Севильи на вертолёте. Его состояние оценивается как тяжёлое, ему диагностировали черепно-мозговую травму.
Вчера, 27 мая, «ПСЖ» обеспечил себе чемпионский титул Лиги 1. В матче 37-го тура чемпионата Франции парижане встречались со «Страсбургом». матч завершился вничью — 1:1. Этот результат обеспечил парижанам победу в Лиге 1. На 59-й минуте нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счёт после передачи Килиана Мбаппе. На 79-й минуте Кевин Гамейро сравнял счёт.
Видео: Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос
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