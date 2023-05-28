Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико госпитализирован после падения с лошади

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико госпитализирован после падения с лошади
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский вратарь французского «ПСЖ» Серхио Рико получил травму головы после падения с лошади. Об этом сообщил Relevo.

Футболист отправился на выходной в Испанию. Рико упал с лошади после того, как она столкнулась с другим животным, и ударился головой. Голкипера доставили в больницу Севильи на вертолёте. Его состояние оценивается как тяжёлое, ему диагностировали черепно-мозговую травму.

Вчера, 27 мая, «ПСЖ» обеспечил себе чемпионский титул Лиги 1. В матче 37-го тура чемпионата Франции парижане встречались со «Страсбургом». матч завершился вничью — 1:1. Этот результат обеспечил парижанам победу в Лиге 1. На 59-й минуте нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счёт после передачи Килиана Мбаппе. На 79-й минуте Кевин Гамейро сравнял счёт.

Материалы по теме
Кто был бы чемпионом Франции последние 10 лет, если бы не было денег «ПСЖ»
Кто был бы чемпионом Франции последние 10 лет, если бы не было денег «ПСЖ»

Видео: Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023