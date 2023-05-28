Ловчев: призовые места займут «Спартак» и ЦСКА. Карпин выжал из «Ростова» максимум

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги призовые места займут красно-белые и ЦСКА.
«ЦСКА ещё предстоит матч с «Ростовом». Это тоже будет ключевая игра. Но я давно уже говорю, что призовые места займут «Спартак» и ЦСКА. Они располагают более классными игроками, чем тот же «Ростов». Карпин выжал максимум из команды, всё что можно.
Комличенко, который играл во многих командах и ничего ранее особо в них не показывал, стал забивать. Но футболистов высокого класса, которые могут решить исход матча в одиночку, там нет. Поэтому сейчас жёлто‑синие сдали», — цитирует Ловчева «Матч ТВ»
На данный момент ЦСКА с 55 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак», набрав 54 очка, — третье. У «Ростова», который располагается на четвёртой строчке, 50 очков. В воскресенье команда Валерия Карпина примет грозненский «Ахмат».
- 28 мая 2023
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