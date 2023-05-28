В «Динамо» оценили слова Лещука в адрес Йокановича после увольнения

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слова голкипера бело-голубых Игоря Лещука в адрес бывшего главного тренера команды Славиши Йокановича.

«Выступление Лещука? Когда нет результата, у футболистов всегда возникает недовольство тренером. Это плоскость отношений между тренерами и игроками. Мы проблему эту решили, уволив тренера», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Лещук сразу после отставки Йокановича из «Динамо» заявил, что команда не понимала, в какой футбол ей следует играть под руководством сербского специалиста.

Кроме того, 27-летний вратарь назвал неуважительным поступок Славиши в отношении игроков, комментируя его уход из клуба.