В «Динамо» оценили слова Лещука в адрес Йокановича после увольнения
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слова голкипера бело-голубых Игоря Лещука в адрес бывшего главного тренера команды Славиши Йокановича.
«Выступление Лещука? Когда нет результата, у футболистов всегда возникает недовольство тренером. Это плоскость отношений между тренерами и игроками. Мы проблему эту решили, уволив тренера», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Лещук сразу после отставки Йокановича из «Динамо» заявил, что команда не понимала, в какой футбол ей следует играть под руководством сербского специалиста.
Кроме того, 27-летний вратарь назвал неуважительным поступок Славиши в отношении игроков, комментируя его уход из клуба.
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