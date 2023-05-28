Фёдор Смолов: скорее всего, я закончил карьеру в сборной России

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов предположил, что больше не будет играть за сборную России.
«Скорее всего, я закончил карьеру в сборной России. Мы с Карпиным говорили и услышали друг друга. Если через два года нас вернут, меня вызовут, а я ещё буду ходить, то, конечно, я поеду», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
За сборную России Смолов дебютировал 14 ноября 2012 года в матче с национальной командой Соединённых Штатов Америки.
В составе сборной 33-летний нападающий выступал на матчах чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции, Кубка конфедераций 2017 в России и домашнего чемпионата мира 2018 года. Суммарно форвард провёл 45 матчей за национальную команду и забил 16 голов.
В текущем сезоне Фёдор Смолов принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги за «Динамо», забил 10 голов и сделал две результативные передачи.
- 28 мая 2023
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