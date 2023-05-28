Нападающий «Динамо» Смолов ответил, комфортно ли ему играть в связке с Тюкавиным
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов, автор гола в ворота «Локомотива», рассказал об уровне взаимодействия с партнёром по атаке Константином Тюкавиным.
«Насколько комфортно играть с Тюкавиным? Мне в принципе комфортно играть в двух нападающих. Использовать двух нападающих — это большой плюс для команды, если они действуют слаженно и понимают друг друга. Конечно, всегда есть над чем работать. Но иметь ещё одного игрока в линию атаки против четырёх защитников даёт преимущество.
Есть ли понимание, почему не играли раньше в двух нападающих? Нет. Мы играли эпизодически схемой 4-4-2. Наверное, Йокановича не очень устраивало содержание», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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