Нападающий «Динамо» Смолов ответил, комфортно ли ему играть в связке с Тюкавиным

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов, автор гола в ворота «Локомотива», рассказал об уровне взаимодействия с партнёром по атаке Константином Тюкавиным.

«Насколько комфортно играть с Тюкавиным? Мне в принципе комфортно играть в двух нападающих. Использовать двух нападающих — это большой плюс для команды, если они действуют слаженно и понимают друг друга. Конечно, всегда есть над чем работать. Но иметь ещё одного игрока в линию атаки против четырёх защитников даёт преимущество.

Есть ли понимание, почему не играли раньше в двух нападающих? Нет. Мы играли эпизодически схемой 4-4-2. Наверное, Йокановича не очень устраивало содержание», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.