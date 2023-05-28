Смолов: физическая база закладывается на сборах. Наверное, там мы недостаточно поработали

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов объяснил неудачные результаты бело-голубых в этом сезоне Российской Премьер-Лиги недостаточной работой на тренировочных сборах.
«Физическая база закладывается на сборах. Наверное, там мы недостаточно поработали. У Йокановича не было опыта проведения долгих зимних сборов? Это отчасти правда.
Тут специфика нашего чемпионата — две достаточно больших паузы. Пока я действующий футболист, а профессия тренера другая, поэтому мне сложно анализировать, что было не так. Однако не хватило физических нагрузок, чтобы заложить базу», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В данную минуту «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков после 29 проведённых матчей.
- 28 мая 2023
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