Фёдор Смолов: буду рад, если Николич возглавит «Динамо»
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов, автор гола в ворота «Локомотива», прокомментировал слухи о назначении на пост главного тренера команды Марко Николича.
«Буду ли рад, если Николич возглавит «Динамо»? Да, конечно. Марко — классный человек и специалист. Пока ещё официально не объявили, но будем ждать», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее появилась информация, что по окончании текущего сезона Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» возглавит бывший тренер «Локомотива» Марко Николич. После завершения матча 27-го тура РПЛ, в котором «Динамо» на своём поле потерпело разгром от «Ахмата», член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин анонсировал отставку главного тренера Славиши Йокановича.
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