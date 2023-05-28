Фёдор Смолов: буду рад, если Николич возглавит «Динамо»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов, автор гола в ворота «Локомотива», прокомментировал слухи о назначении на пост главного тренера команды Марко Николича.

«Буду ли рад, если Николич возглавит «Динамо»? Да, конечно. Марко — классный человек и специалист. Пока ещё официально не объявили, но будем ждать», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее появилась информация, что по окончании текущего сезона Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» возглавит бывший тренер «Локомотива» Марко Николич. После завершения матча 27-го тура РПЛ, в котором «Динамо» на своём поле потерпело разгром от «Ахмата», член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин анонсировал отставку главного тренера Славиши Йокановича.