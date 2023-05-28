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Фёдор Смолов: сейчас «Зенит» объективно сильнее всех в РПЛ по-футбольному

Фёдор Смолов: сейчас «Зенит» объективно сильнее всех в РПЛ по-футбольному
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал доминирование «Зенита» в чемпионате России.

«Иронично высказался о борьбе за золото, но что реально делать? Да ничего не делать. Объективно «Зенит» всех сильнее сейчас по-футбольному.

Думаю, сейчас так обстоятельства изменились, что условный Клаудиньо или такого же уровня игрок за 12 млн не поедет сюда. Он будет стоить 20+ млн, ему надо давать большие контракты, а мы вроде как двигаемся в сторону каких-то адекватных затрат. Может позволить себе только «Зенит». Пока так», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» уступило «Локомотиву» со счётом 2:4. «Динамо» набрало 45 очков после 29 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место.

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