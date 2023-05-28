«Ювентус» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляций матча начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 27 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» примет «Милан» на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Италия - Серия А. 37-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Матч команд в первом круге завершился уверенной победой «Милана» в домашней игре со счётом 2:0. Голами в составе «россонери» отметились Фикайо Томори и Браим Диас.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Милан» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 64 очка в 36 матчах. «Ювентус» находится на седьмом месте, у подопечных Массимилиано Аллегри 59 очков в активе. Лидирует «Наполи», набравший 87 очков и обеспечивший себе победу в Серии А.
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