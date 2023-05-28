«Ференцварош» Станислава Черчесова завершил сезон серией из трёх поражений

«Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, в матче 33-го тура чемпионата Венгрии уступил на выезде команде «Мезёкёвешд» со счётом 0:1. Это третье поражение подопечных Черчесова подряд: оформив титул чемпиона 6 мая, «фроди» последовательно проиграли «Кешкемети» (0:2), «Дебрецену» (1:3) и теперь «Мезёкёвешду» (0:1).
В активе команды осталось 63 очка, чего хватило для достижения цели. Напомним, «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии за три тура до завершения турнира. Для 59-летнего российского тренера это второй чемпионский титул в Венгрии. Для «Ференцвароша» это пятый трофей подряд и 34-й в истории. Контракт Черчесова с венгерским клубом продлён до 2024 года.
В нынешнем сезоне «Ференцварош» принимал участие в квалификации Лиги чемпионов, где в третьем раунде уступил азербайджанскому «Карабаху». В Лиге Европы клубу удалось добраться до 1/8 финала, где он проиграл леверкузенскому «Байеру», уже вышедшему в полуфинал турнира.
- 28 мая 2023
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