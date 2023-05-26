Черчесов: хочу побеждать в каждой игре, независимо от того, чемпионы мы или нет

Бывший тренер сборной России, а ныне наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о мотивации команды после досрочного завоевания чемпионского титула и поделился впечатлениями от визита в Академию Ференца Пушкаша с посещением матча сборной Венгрии U17.

«Болельщики не заслуживают того, чтобы мы показывали плохую игру. Я хочу быть уверен, что игроки выходят на каждый матч с желанием победить. Поскольку мы чемпионы, мы смогли дать нескольким молодым игрокам возможность проявить себя. Мы используем это время для таких вещей. Но, конечно, я хочу побеждать в каждой игре, независимо от того, чемпионы мы или нет. Мы хотим служить публике.

В академии я смог осмотреться. Снял видео, сделал фотографии и взглянул на следы Пушкаша. Перед матчем мы смотрели сорок минут, а после него мне показали всю академию. Я даже немного позавидовал, когда увидел эти футбольные поля», — приводит Nemzeti Sport слова Черчесова.

«Ференцварош» набрал 63 очка в 32 матчах чемпионата Венгрии сезона – 2022/2023 и обеспечил себе титул ещё 5 мая. Клубу осталось провести в турнире ещё одну игру.