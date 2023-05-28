«Ювентус» — «Милан»: после первого тайма гости впереди благодаря голу Жиру

Сегодня, 28 мая, проходит матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» принимает «Милан» на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Единственным голом в первом тайме отметился форвард «Милана» Оливье Жиру на 40-й минуте. «Россонери» впереди — 1:0.

Матч команд в первом круге завершился уверенной победой «Милана» в домашней игре со счётом 2:0. Голами в составе «россонери» отметились Фикайо Томори и Браим Диас.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Милан» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 64 очка в 36 матчах. «Ювентус» находится на седьмом месте, у подопечных Массимилиано Аллегри 59 очков в активе. Лидирует «Наполи», набравший 87 очков и обеспечивший себе победу в Серии А.