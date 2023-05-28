«Вильярреал» уступил «Райо Вальекано». «Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом»

Завершились три матча предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании. «Вильярреал» на выезде уступил «Райо Вальекано» (1:2).

«Жёлтая подлодка» плохо начала второй тайм. Команда пропустила два гола за семь минут: на 56-й отличился форвард «Райо» Рауль де Томас, а на 63-й — хавбек Иси Паласон. На это «Вильярреал» сумел ответить только голом Джовани Ло Чельсо на 83-й минуте.

Таким образом, «Вильярреал» остался на пятом месте турнирной таблицы, не сумев сократить отставание от «Реала Сосьедад». В активе команды 63 очка. «Райо» располагается на десятом месте, набрав 49 очков.

В битве за выживание схлестнулись «Валенсия» и «Эспаньол». Матч завершился боевой ничьей — 2:2. «Валенсия» открыла счёт в матче на 38-й минуте, но после этого пропустила два гола за 12 минут и сумела отыграться лишь в концовке игры — забил Лино Диас на 90+3-й минуте.

«Валенсия» занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе команды 41 очко. «Эспаньол» располагается на предпоследней, 19-й строчке, набрав 36 очков.

Ещё в одном матче «Бетис» на выезде обыграл «Жирону» со счётом 2:1 благодаря дублю форварда Борхи Иглесиаса.