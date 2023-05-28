Деменко: у «Спартака» на сегодня какой-то кризис

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал исход матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«У «Спартака» на сегодня какой-то кризис. После хорошего матча с ЦСКА команда не может справляться с командой, которая ниже классом. В этом есть определённые проблемы у красно-белых. Мы настраиваемся на команды очень хорошие, а те, которые ниже классом, мы их должны переиграть однозначно.

Даже сегодня по игре было преимущество, были моменты. Такое ощущение, что они не хотели этой победы и этого второго места», — сказал Деменко корреспонденту Vprognoze.ru.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Пари НН», проходивший в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершился вничью со счётом 0:0. Красно-белые прямо сейчас занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Пари НН» — 13-й, у команды Сергея Юрана 27 турнирных очков.