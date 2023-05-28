Серхио Бускетс попрощался с «Барселоной» и «Камп Ноу»

Опорный полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выступил с обращением к клубу и болельщикам после матча с «Мальоркой» (3:0). В рамках обращения испанец попрощался с командой.

«С самого детства я мечтал играть здесь… И чувство гордости за лучший клуб в мире никто никогда у меня не отнимет. Сейчас я ухожу, но не прощаюсь», — сказал Бускетс.

В начале мая Серхио Бускетс заявил о своём намерении покинуть «Барселону». В клубе уже давно работают над тем, чтобы подыскать замену столь важному полузащитнику. Сегодня был сыгран последний матч сезона Ла Лиги на каталонском стадионе «Камп Ноу», соответственно, это был и последний матч Бускетса на родном стадионе.

Испанец перешёл в основной состав «Барселоны» в 2006 году и провёл в команде около 17 лет.