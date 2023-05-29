Президент CBF: мы чувствуем, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии

Президент бразильской федерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес назвал тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти самым предпочтительным вариантом для бразильской сборной.

«Наш «план А» — Анчелотти, и мы чувствуем, что он станет нашим тренером. Он любит бразильскую команду, он знает многих игроков и ему знаком бразильский футбол сам по себе», — сказал Родригес UOL Esporte.

После чемпионата мира 2022 в Катаре Аденор Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии, сейчас временно исполняющим обязанности тренера является Рамон Менезес, ранее тренировавший молодёжную сборную страны.

Бразильская федерация футбола давно заявляла о том, что находится в активном поиске нового тренера.

Видеообзор последнего матча мадридского «Реала».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.