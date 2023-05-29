Артета: «Арсенал» добился третьего результата в истории, но и этого не хватило для титула

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча 38-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (5:0) и высказался насчёт проигранного «Манчестер Сити» чемпионского титула.

«Мы должны были завершить этот сезон наилучшим из возможных способом, сыграв так, как играли весь год, и победив. Это был прекрасный день. Джака сделал ровно то, что должен делать, и то, что делал весь сезон. Он великолепен. Гранит был неотъемлемой частью нашей команды. Я могу только поблагодарить его.

Вместе мы восстановили связь с душой клуба, а душа нашего клуба — болельщики. Мы знаем, что наша основная цель – принести успех и трофеи этому клубу, но нельзя забывать и про наслаждение на пути к цели.

Мы достигли третьего результата в истории клуба, но и этого оказалось недостаточно для победы в чемпионате. Мы знаем, с какого уровня соперниками нам приходится сражаться, поэтому должны стремиться стать лучше», — приводит слова Артеты BBC.