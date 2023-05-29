Киммих раскритиковал руководство «Баварии» за скорое решение уволить Кана и Салихамиджича

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих недоволен решением наблюдательного совета клуба уволить генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича до окончания чемпионата Германии.
«Независимо от того, как это оценивать, клуб мог подождать ещё 2-3 дня с объявлением. Когда ты выигрываешь чемпионат, а потом до тебя доходит такое сообщение, ты оказываешься в омуте эмоций», – приводит слова Киммиха журналист Мартин Фолькмар.
Напомним, 27 мая завершился матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Кёльн» принимал «Баварию». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» и завершила сезон на втором месте. По итогам сезона и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 баллу, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям.
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