«Арсенал» побил клубный рекорд по голам в чемпионате Англии

«Арсенал» завершил сезон АПЛ с рекордным для клуба количеством забитых голов.

Подопечные Микеля Артеты в заключительном туре сумели поразить ворота «Вулверхэмптона» пять раз, завершив чемпионат с 88 голами.

Лучшая результативность «канониров» в АПЛ до этого года была зафиксирована в сезоне-2004/05. Тогда лондонский клуб смог отличиться 87 раз.

Напомним, в матче заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» встречался с «Вулверхэмптоном». Команда Микеля Артеты одержала уверенную победу со счётом 5:0. Дубль оформил Гранит Джака. Для швейцарского полузащитника эти голы стали восьмым и девятым в рамках внутреннего английского первенства.

Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала»: