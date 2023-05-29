Бензема получил предложение от саудовского клуба на € 200 млн и может покинуть «Реал»
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Нападающий «Реала» Карим Бензема может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает Relevo, 35-летний футболист получил от одного из клубов Высшего дивизиона Саудовской Аравии предложение о двухлетнем контракте с зарплатой € 100 млн в год. Француз обдумывает данное предложение.
Соглашение Бензема с мадридцами истекает 30 июня. «Реал» рассчитывает, что форвард продлит соглашение ещё на сезон.
Футболист выступает за сливочных с 2009 года. Бензема в текущем сезоне чемпионата Испании провёл 23 матча, в которых забил 18 голов и отдал три голевых передачи. Также Карим добрался с мадридским «Реалом» до полуфинала Лиги чемпионов, где «сливочные» уступили «Манчестер Сити». В ЛЧ француз забил четыре мяча в десяти играх.
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