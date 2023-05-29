«Милан» хочет приобрести Маркуса Тюрама

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам попал в сферу интересов «Милана», сообщает Corriere dello Sport.

По окончанию текущего сезона Тюрам покинет «Боруссию» на правах свободного агента. На 25-летнего француза претендуют «Ювентус», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», а также испанские и французские клубы.

25-летний Маркус Тюрам выступает за «Боруссию» Мёнхенгладбах с 2019 года. В текущем сезоне французский нападающий отметился 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 30 матчах немецкой Бундеслиги. К ним Тюрам смог добавить три гола и один голевой пас в двух встречах Кубка Германии. На чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист сыграл пять матчей за сборную Франции, отметившись в них двумя результативными передачами.

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