Даниил Уткин отдал голевую впервые с ноября, он – лучший по ассистам со стандартов

Российский полузащитник «Ростова» Даниил Уткин отдал голевой пас в матче впервые с ноября прошлого года.
Завершился матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал грозненский «Ахмат». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Ростова».
Также этот голевой пас стал для Уткина четвёртым со стандартного положения. Он – лидер по этому показателю в РПЛ. То же количество голевых передач со стандартов на своём счету имеет полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян.
«Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 53 очка в 29 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.
- 29 мая 2023
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