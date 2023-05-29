Даниил Уткин отдал голевую впервые с ноября, он – лучший по ассистам со стандартов

Российский полузащитник «Ростова» Даниил Уткин отдал голевой пас в матче впервые с ноября прошлого года.

Завершился матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал грозненский «Ахмат». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Ростова».

Также этот голевой пас стал для Уткина четвёртым со стандартного положения. Он – лидер по этому показателю в РПЛ. То же количество голевых передач со стандартов на своём счету имеет полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян.

«Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 53 очка в 29 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.