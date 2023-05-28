«Ростов» обойдёт и «Спартак», и ЦСКА? Команда Карпина жива — забила три «Ахмату»!

«Ростов» прервал серию неудач, победив дома «Ахмат». Команда Валерия Карпина остаётся в борьбе за медали: на очко отстаёт от «Спартака» и на два от ЦСКА, с которым сыграет в 30-м туре в Москве.

Матч начался с мощнейшего прессинга «Ахмата». Казалось, что команда Сергея Ташуева, набравшая за последние пять туров больше всех очков в РПЛ, раздавит «Ростов», который подошёл к этому матчу с тремя подряд сухими поражениями. Однако гости сами себе поломали игру грубейшими индивидуальными ошибками. Хозяева повели в счёте уже на шестой минуте. Команда Карпина хорошо развернула атаку на правый фланг, после чего Богосавац не заблокировал кросс Щетинина, а Тодорович проиграл верховое единоборство Голенкову. Первый удар по воротам – первый гол ростовчан за четыре тура.

Потом грозненцы продолжили чудить в обороне. Ещё через пару минут игрок «Ахмата»… вывел Байрамяна один на один с Шелией. Голкипер гостей спас команду волшебным сейвом, но следующая атака «Ростова» привела к тому, что мяч оказался в сетке его ворот. Щетинин просто делал вынос из своей штрафной, а в результате стал автором голевой передачи. Быстров «привёз», попав под прессинг Голенкова. Кубковый снайпер «Ростова», забивший до сегодняшнего дня всего один гол в РПЛ, на сей раз идеально воспользовался отсутствием травмированного Комличенко. Дубль за 12 минут – это круто!

Несмотря на катастрофический старт матча, «Ахмат» вернулся в игру. «Ростов» разбивал прессинг соперника за счёт движения Глебова и участия в розыгрыше Песьякова. Однако и команде Карпина всё сломали индивидуальные ошибки. Если автогола после ужасного паса от Сильянова вратарю хозяева избежали, то в моменте на 32-й минуте им не повезло. Камилову дали пробить из-за штрафной, а Агаларову подобрать мяч и забить после удачного мягкого отскока. Это лишь третий гол в сезоне РПЛ лучшего бомбардира прошлого чемпионата.

На перерыв команды уходили уже при счёте 2:2. «Ростов» плохо контролировал зоны перед собственной штрафной, и в результате оттуда забил Карапузов. Его удар не заблокировал Миронов. Карпину, глядя на это, оставалось только разводить руками. Нанеся в два раза больше ударов в створ (6:3), «Ростов» не выиграл первый тайм.

Интересно, что сам Карпин на этот матч надел стильную футболку с изображением Джокера. О своих «джокерах», то есть лучших запасных, тренер «Ростова» волей-неволей задумался перед вторым таймом, когда три игрока его команды «присели» на карточки. За 45 минут судья Мешков вынес восемь предупреждений – ещё пять получили футболисты «Ахмата». Вот такая горячая была игра, в которой участвовали конкуренты в борьбе за медали или как минимум в топ-4 РПЛ. Шесть человек, включая Голенкова (он пободался с Семёновым), заработали жёлтые по итогам стычки перед перерывом.

Неудивительно, что команды не доиграли 11 на 11. Удалили всё же игрока «Ахмата» – Тимофеева, который въехал сзади в ногу Щетинина. Опорник грозненцев вообще провёл не лучший свой матч, тогда как у атакующего полузащитника «Ростова» многое получалось. Одних только передач под удар Щетинин отдал четыре. Ростовчане были острее во втором тайме, а в большинстве быстро забили третий гол. Вышедший на замену Уткин сделал фирменную подачу со штрафного – прямо на голову Прохина. Одного человека при обороне на стандарте «Ахмату» и не хватило.

В концовке у команды Карпина была простая задача – не пропустить от оставшегося вдесятером противника. У «Ахмата» в меньшинстве уже не хватало энергии на атаки, гости во втором тайме даже в створ не попадали. До 88-й минуты лучший перформанс выдал Карапузов, но это не было связано с игрой в футбол. Хавбек нырнул «рыбкой» на поле после остановки игры, показывая, как симулировал фол ростовчанин. Все посмеялись. Однако в концовке команда Сергея Ташуева всё-таки создала супермомент: если бы Олейников покатил мяч на пустые ворота Агаларову, быть бы голу. Вот тут хозяевам здорово повезло.