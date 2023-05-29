Тони Кроос ответил на вопрос о будущем троих игроков «Реала»

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением по поводу будущего партнёров по команде Начо Фернандеса, Марко Асенсио и Даниеля Себальоса.

«Будущее Начо, Асенсио и Себальоса? Трудно сказать. Мы не так много говорим об этом. Недавно у меня было ощущение, что, возможно, у Марко Асенсио не получится продлить контракт. Что касается Начо и Дани, я понятия не имею. У меня есть определённое мнение, но я точно не знаю», — приводит слова Крооса REAL TOTAL.

Напомним, у Себальоса, Асенсио и Фернандеса действующие контракты истекают по окончании текущего сезона.

После 37 туров испанского чемпионата мадридский «Реал» набрал 77 очков и расположился на втором месте турнирной таблицы. Чемпионом страны стала «Барселона».

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