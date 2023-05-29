«Челси» не удалось провести ни одного сухого матча в этом сезоне при Лэмпарде

Лондонский «Челси» не смог сыграть ни одного сухого матча при главном тренере команды Фрэнке Лэмпарде в этом сезоне. Во всех 11 играх при английском наставнике команда пропускала минимум один гол.

Напомним, в заключительном туре чемпионата Англии «Челси» сыграл вничью с «Ньюкаслом». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:1.

По итогам сезона чемпионата Англии лондонский клуб набрал 44 очка после 38 матчей, что позволило команде занять 12-е место. Отметим, что впервые за семь лет «Челси» не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

Победителем чемпионата Англии стал «Манчестер Сити», набрав 89 очков. Второе место по итогам сезона занял «Арсенал» (84). Замкнул тройку лучших команд «Манчестер Юнайтед» (75).