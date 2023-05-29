Владислав Карапузов отметился результативным действием в пятом матче подряд

Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Владислав Карапузов совершил результативное действие в пятом матче кряду.

По информации Opta, с 2009 года из футболистов «Ахмата» это удавалось только Раванелли в 2019 году (шесть матчей подряд). У Карапузова два гола и три результативные передачи за последние пять матчей.

В матче предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал грозненский «Ахмат». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Ростова».

«Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 53 очка в 29 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.