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«Я не собираюсь извиняться за радость от титула». Мюллер — о чемпионстве «Баварии»

«Я не собираюсь извиняться за радость от титула». Мюллер — о чемпионстве «Баварии»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями от победы в чемпионате Германии, заявив, что не будет извиняться за радость от выигрыша титула. Также форвард отметил, что ему жаль соперников мюнхенцев, которым не удалось выиграть Бундеслигу.

«Я определённо не собираюсь извиняться за то, что выиграл титул и был рад этому. Когда я думаю о других, то мне жаль их, даже если они не хотят этого слышать. На самом деле я не хочу показаться слишком сентиментальным, но понимаю, что им очень тяжело», — приводит слова Мюллера «твиттер» Bayern & Germany.

«Бавария» стала чемпионом Германии в 11-й раз подряд. В этом сезоне чемпионская интрига сохранялась до последнего тура, в котором мюнхенцы смогли выиграть титул.

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