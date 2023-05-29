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В «Урале» прокомментировали слова нападающего Бикфалви, что с ним не продлят контракт

В «Урале» прокомментировали слова нападающего Бикфалви, что с ним не продлят контракт
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что не слышал о вероятном уходе из команды нападающего Эрика Бикфалви по окончании текущего сезона. Функционер сообщил, что у румынского футболиста контракт ещё на один год.

«Я первый раз такое слышу. У нас с Бикфалви ещё год действующий контракт», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

35-летний Бикфалви играл за «Урал» с 2017 года. Всего за екатеринбургский клуб румынский полузащитник сыграл 185 матчей, в которых отметился 56 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующий контракт Бикфалви с «Уралом» рассчитан до конца июня этого года.

Последний матч в этом сезоне «Урал» проведёт 3 июня в Екатеринбурге. Соперником уральцев в игре 30-го тура РПЛ станет футбольный клуб «Сочи».

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