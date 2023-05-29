Вячеслав Чанов: рад, что «Рубин» вернулся в РПЛ. Вылет в Первую лигу был трагедией
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Бывший футболист и тренер Вячеслав Чанов отреагировал на возвращение казанского «Рубина» в Российскую Премьер-Лигу.
«Конечно, есть радость, что «Рубин» вернулся в РПЛ. Казань — спортивный город, да и публика там хорошая. «Рубин» всегда высоко оценивался, поэтому их вылет был трагедией. Хорошо, что казанцы возвращаются.
Отдельно рад за Алана Дзагоева. Мы много вместе работали. Я буду рад, если он останется в «Рубине» и будет играть в РПЛ», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Рубин», напомним, вылетел в Первую лигу по итогам сезона-2021/2022. Проведя год во втором по значимости российском дивизионе, казанцы вернулись в Российскую Премьер-Лигу, заняв первое место в турнирной таблице.
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