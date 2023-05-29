Черчесов — о «Зените»: заслуженный чемпион. Потенциал у клуба и команды большой

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал успехи петербургского «Зенита» в чемпионатах России.
«Зенит» набрал больше всех очков, забил больше всех, пропустил меньше всех – вот он и заслуженный чемпион. Потенциал у клуба большой, соответственно, большой он и у команды. Многие говорят, что всё получается у «Зенита» само собой, но на самом деле само собой никогда ничего не происходит.
Надо приглашать правильных игроков, хорошо их тренировать, требовать с них. У клуба и Семака это получается, поэтому уже который год подряд они показывают стабильные результаты. Могу только за них порадоваться», — сказал Черчесов в интервью изданию «Спорт день за днём».
«Зенит» в сезоне-2022/2023 выиграл РПЛ в пятый раз подряд, оформив победу в чемпионате досрочно. В следующие выходные сине-бело-голубые проведут последний матч сезона, сыграв дома с «Факелом» в 30-м туре.
- 29 мая 2023
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