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Спортдиректор «Локомотива»: Гильерме — наше всё. Не отдадим его даже за большие деньги

Спортдиректор «Локомотива»: Гильерме — наше всё. Не отдадим его даже за большие деньги
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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что голкипер железнодорожников Маринато Гильерме останется в клубе. Функционер отметил, что бразильца с российским паспортом никуда не отдадут даже за большие деньги.

«Гиля — наше всё, его не трогайте (улыбается). С ним всё хорошо, он будет в клубе. Мы его никуда не отдадим даже за большие деньги», — приводят слова Ульянова «РИА Новости Спорт».

37-летний Гильерме играет за «Локомотив» с 2007 года. Голкипер связан контрактом с железнодорожниками до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Гильерме провёл всего пять матчей, в которых пропустил пять мячей и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. С «Локомотивом» бразилец выиграл шесть трофеев.

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