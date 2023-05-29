Спортдиректор «Локомотива»: Гильерме — наше всё. Не отдадим его даже за большие деньги
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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что голкипер железнодорожников Маринато Гильерме останется в клубе. Функционер отметил, что бразильца с российским паспортом никуда не отдадут даже за большие деньги.
«Гиля — наше всё, его не трогайте (улыбается). С ним всё хорошо, он будет в клубе. Мы его никуда не отдадим даже за большие деньги», — приводят слова Ульянова «РИА Новости Спорт».
37-летний Гильерме играет за «Локомотив» с 2007 года. Голкипер связан контрактом с железнодорожниками до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Гильерме провёл всего пять матчей, в которых пропустил пять мячей и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. С «Локомотивом» бразилец выиграл шесть трофеев.
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