Ненахов: первая часть сезона «Локомотива» — отвратительная. Немцы строили безобразную игру

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался об итогах сезона, заявив, что первая его часть сложилась отвратительно из-за немецкого руководства и тренерского штаба команды. Футболист отметил, что при главном тренере Михаиле Галактионове и его штабе всё изменилось.
«Вторая часть сезона — супер. Первая часть — отвратительно. Ушли немцы, которые, как по мне, строили безобразный футбол. Мы и играли безобразно. Сами видели, что не хватало физики. Не было сыгранности, плохо играли с мячом, не было комбинаций. У нас не пытались строить какую-то идею. Сейчас всё наоборот!
Что изменилось при Галактионове? Пришёл хороший тренерский штаб. Сейчас любо-дорого смотреть, как мы работаем на тренировках, проводим игры. Каждый игрок отлично вписывается в коллектив. Сейчас много комбинаций, много интересных решений. Есть Дзюба — играем в один футбол, нет Дзюбы — в другой. Есть план Б и не только», — приводит слова Ненахова «Спорт-экспресс».
- 29 мая 2023
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