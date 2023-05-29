Бояринцев — о выходе «Сокола» в Первую лигу: мой вклад в успех на данный момент скромный

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев заявил, что скромно оценивает свой вклад в успех саратовской команды, обеспечившей себе место в Первой лиге в следующем сезоне.

«Эмоции сейчас самые положительные. Я команду принял по ходу сезона. Тут большую часть работы до меня сделал предыдущий тренер — Евгений Харлачёв. И нынешний штаб, местные ребята, тоже определённый отрезок провели. Так что мой вклад в успех на данный момент скромный.

Очень рад, что всё удалось решить за два тура до конца сезона. Руководству благодарен за оказанное доверие. А дальше уже нужно двигаться и смотреть вперёд. Буду готовить команду уже к Первой лиге. Сложно ли было настолько быстро включаться в работу? Ну, для меня это первый такой опыт.

Было дело, что принимал команду в начале сезона и по ходу чемпионата. Тут же был хороший опыт оперативного вмешательства в концовке, и он получился очень интересным», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

В воскресенье, 28 мая, «Сокол» гарантировал себе место в Первой лиге в следующем сезоне. Команда из Саратова обыграл дома «Рязань» в матче группы 3А Второй лиги (2:0). За два тура до конца чемпионата «Сокол» опережает на восемь очков идущий вторым белгородский «Салют».