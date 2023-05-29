Канчельскис: «Спартак» со своей игрой не был бы даже в восьмёрке РПЛ 10 лет назад

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил нынешний уровень РПЛ, отметив, что только санкт-петербургский «Зенит» показывает хорошую игру, а московский «Спартак» не был бы даже в восьмёрке лучших команд чемпионата 10 лет назад.

«В этом сезоне было очень много слабых матчей. К сожалению, хороших футболистов с каждым годом в РПЛ становится всё меньше. Тот же «Спартак» с такой игрой лет 10 назад не входил бы даже в восьмёрку сильнейших, а сейчас они борются за второе место. На нормальном уровне только «Зенит», поэтому у него и нет никакой конкуренции. Лига сильно деградировала, уровень футбола в стране упал. Не знаю, о каком развитии можно вообще говорить и когда оно наступит», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

«Зенит» стал чемпионом России уже в пятый раз подряд. «Спартак» борется с «Ростовом» и ЦСКА за второе место в чемпионате.