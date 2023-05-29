Президент «Ростова» Арутюнянц — о Глебове: «Спартак» к нам не обращался
Поделиться
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что от московского «Спартака» в клуб не поступало обращений по возможному трансферу полузащитника Данила Глебова.
«Какова вероятность, что Глебов перейдёт в «Спартак»? Первый раз об этом слышу. Мы не получали никаких предложений от «Спартака», — цитирует Арутюнянца «Матч ТВ».
Ранее, напомним, сообщалось, что московский «Спартак» заинтересован в полузащитнике «Ростова» Даниле Глебове. Позднее сам футболист заявил, что с красно-белыми не общался. По словам 23-летнего российского полузащитника, сосредоточен он только на завершении нынешнего сезона.
28 мая Арташес Арутюнянц объявил, что Глебов заключил новый долгосрочный контракт с «Ростовом». Срок действия соглашения — до 2028 года.
Комментарии
- 29 мая 2023
-
14:20
-
14:20
-
14:18
-
14:03
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:24
-
13:21
-
13:10
-
13:07
-
12:46
-
12:45
-
12:25
-
12:22
-
12:13
-
12:10
-
11:50
-
11:48
-
11:30
-
11:30
-
11:25
-
11:24
-
11:17
-
11:10
-
11:03
-
11:02
-
10:54
-
10:50
-
10:41
-
10:39
-
10:38
-
10:21
Партнерский контент