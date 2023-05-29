Президент «Ростова» Арутюнянц — о Глебове: «Спартак» к нам не обращался

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что от московского «Спартака» в клуб не поступало обращений по возможному трансферу полузащитника Данила Глебова.

«Какова вероятность, что Глебов перейдёт в «Спартак»? Первый раз об этом слышу. Мы не получали никаких предложений от «Спартака», — цитирует Арутюнянца «Матч ТВ».

Ранее, напомним, сообщалось, что московский «Спартак» заинтересован в полузащитнике «Ростова» Даниле Глебове. Позднее сам футболист заявил, что с красно-белыми не общался. По словам 23-летнего российского полузащитника, сосредоточен он только на завершении нынешнего сезона.

28 мая Арташес Арутюнянц объявил, что Глебов заключил новый долгосрочный контракт с «Ростовом». Срок действия соглашения — до 2028 года.