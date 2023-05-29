Защитник «Краснодара» Литвинов: судья не объяснил ничего, просто дал красную карточку

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов прокомментировал собственное удаление в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

«Я не знаю, как судьи трактуют. Показывает там судье игрок ЦСКА, он держится рукой за голеностоп, а совсем не туда, куда я ему попал. К тому же было видно, что я первым попал по мячу. Не я должен говорить, правильно или неправильно удаление.

Но мне кажется, что я убирал ногу, высокая нога была. Ну ладно, если бы я играл по прямой, но там ведь не так. Судья не объяснил ничего. Просто дал красную карточку, я ушёл. Не совсем понимаю, почему не показали с нескольких камер момент.

С одной камеры одно видно, с другой — другое. Мог ли «Краснодар» в полном составе взять три очка? Да, конечно. У соперника особо и моментов не было. Но более-менее равная игра», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».