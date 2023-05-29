Мирзоян: Малком прогрессирует — во второй половине чемпионата показывал потрясающую игру

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян рассказал, кто из игроков в Российской Премьер-Лиге прогрессировал в текущем сезоне.

«Можно сказать, что прогрессирует Малком, ставший бомбардиром. Во второй половине чемпионата бразилец показывал потрясающую игру.

Обычно говорят о прогрессе молодых игроков, тех, кто должен пополнять ряды сборной. Но сборная из-за отсутствия игр в плачевном состоянии, и, естественно, нет мотивации. Я не вижу, чтобы кто-то играл стабильно и выделялся на протяжении всего чемпионата», – приводит слова Мирзояна Metaratings.ru.

В текущем сезоне на счету Малкома 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.

Напомним, на прошлой неделе Малком впервые был вызван в главную сборную страны.