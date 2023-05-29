Хавбек «ПСЖ» Солер может перейти в «Атлетико»

«Атлетико» намерен арендовать испанского полузащитника «ПСЖ» Карлоса Солера, сообщает As.
По информации источника, в скором времени главный тренер «матрасников» Диего Симеоне и президент клуба Энрике Сересо начнут обсуждение планов на предстоящее трансферное окно. Мадридская команда намерена точечно усилить несколько позиций.
Сообщается, что приоритетной целью «Атлетико» может стать Солер. «Матрасники» проявляли интерес к испанскому хавбеку ещё до его перехода в «ПСЖ». Руководство мадридского клуба попытается уговорить боссов «ПСЖ» заключить арендное соглашение по 26-летнему игроку, в котором будет предусмотрено право выкупа в конце следующего сезона.
На счету Солера 34 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами.
Контракт хавбека с парижским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
Ранее сообщалось о готовности Солера остаться в «ПСЖ» и бороться за место в составе.
- 29 мая 2023
-
20:34
-
20:30
-
20:28
-
20:24
-
20:21
-
20:13
-
20:05
-
20:02
-
19:59
-
19:55
-
19:48
-
19:47
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
19:25
-
19:24
-
19:17
-
19:15
-
19:14
-
19:00
-
18:59
-
18:47
-
18:46
-
18:44
-
18:38
-
18:35
-
18:31
-
18:30
-
18:16
-
18:14
-
18:07
-
18:06
-
18:00
-
17:56