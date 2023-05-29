Хавбек «ПСЖ» Солер может перейти в «Атлетико»

«Атлетико» намерен арендовать испанского полузащитника «ПСЖ» Карлоса Солера, сообщает As.

По информации источника, в скором времени главный тренер «матрасников» Диего Симеоне и президент клуба Энрике Сересо начнут обсуждение планов на предстоящее трансферное окно. Мадридская команда намерена точечно усилить несколько позиций.

Сообщается, что приоритетной целью «Атлетико» может стать Солер. «Матрасники» проявляли интерес к испанскому хавбеку ещё до его перехода в «ПСЖ». Руководство мадридского клуба попытается уговорить боссов «ПСЖ» заключить арендное соглашение по 26-летнему игроку, в котором будет предусмотрено право выкупа в конце следующего сезона.

На счету Солера 34 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Контракт хавбека с парижским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось о готовности Солера остаться в «ПСЖ» и бороться за место в составе.