Шелия: VAR старается менять футбол, только вот непонятно, в какую сторону

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался об уровне судейства в Российской Премьер-Лиге, выступив с критикой в адрес системы VAR.
«Сложно говорить на тему судейства. Есть очень много спорных моментов. Когда я играл в «Тамбове», с зимы внедрили VAR на все матчи. Тогда я думал, что теперь нам наконец станет легче. Но, к сожалению, наблюдаю обратную ситуацию. С VAR в каких-то моментах стало даже сложнее.
Всё-таки футбол – это контактный вид спорта. Следовательно, любой контакт не может быть на пенальти. А тут ты, по сути, в штрафной уже не можешь коснуться футболиста. Надеюсь, с этим разберутся. Судейская система не должна мешать, а должна помогать. Если это будет мешать, то и ждать развития футбола не стоит.
Из-за просмотров повторов сбивается темп? Поэтому не нужно доводить ситуацию до разбора с VAR. Главный судья может общаться, консультироваться с теми, кто сидит за экраном, а не доводить до минутных обсуждений. Футбол за последнее время сильно не изменился, а вот VAR старается его менять. Только вот непонятно, в какую сторону», – сказал Шелия в интервью Metaratings.ru.
- 29 мая 2023
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