Комдир «Спартака»: клуб не хочет обесценивать свой продукт. Мы не раздаём билеты бесплатно

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов объяснил, почему красно-белые не занимаются бесплатной раздачей билетов на домашние матчи своей команды.

«Мы занимаемся воспитанием нового болельщика, и нас интересует заполняемость стадиона людьми, небезразличными клубу. «Спартак» не хочет обесценивать свой продукт, поэтому мы не раздаём билеты бесплатно. Мы намерены работать с молодой аудиторией, привлекать людей, которые не слишком категорично относятся к Fan ID, плюс будем стараться сохранить нынешнюю аудиторию. Есть участники программы «Футбол в школе», московские школы, которым мы помогаем с билетами. Но это не массовая раздача, а целевая социальная акция», — приводит слова Махмутова Metaratings.ru.

Напомним, бесплатную раздачу билетов для привлечения зрителей на стадион после введения Fan ID проводил главный конкурент «Спартака» — питерский «Зенит».

Ранее коммерческий директор «Спартака» высказался о посещаемости домашних матчей московской команды.