Кузьмичёв — о матче «Спартака» с «Пари НН»: своей красной карточкой Соболев подвёл команду
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв прокомментировал результат матча красно-белых с клубом «Пари Нижний Новгород» в 29-м туре РПЛ (0:0).
«Спартак» играл с преимуществом, первым номером, но в конце не хватило хладнокровия. Не хватило Соболева, с ним игра в атаке смотрелась бы интереснее. Ни Бальде, ни Николсон не смогли сделать то, что делает Александр. Своей красной карточкой в игре с ЦСКА он подвёл команду», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».
Напомним, после инцидента в дерби с красно-синими в 28-м туре РПЛ Соболев по решению КДК РФС был дисквалифицирован на четыре матча. В заключительном, 30-м туре «Спартак» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов». Начало встречи — в 17:00 мск.
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