Оганесян: рассматриваю продолжение карьеры только в «Оренбурге» или в «Спартаке»

21-летний нападающий московского «Спартака» Степан Оганесян, выступающий на правах аренды за «Оренбург», рассказал, какие варианты продолжения карьеры по завершении сезона-2022/2023 он рассматривает.

«Разговоры по будущему есть. «Оренбург» — хорошая команда. И это хороший вариант, чтобы играть, прогрессировать. Пока просто идут разговоры (о подписании контракта). Ни к чему конкретному ещё не пришли.

Есть ли варианты с другими клубами? Пока нет, не рассматриваю. Есть только два конкретных клуба — «Оренбург» и «Спартак». Но пока ведутся переговоры», — приводит слова Оганесяна «Матч ТВ».

Нападающий провёл в аренде в «Оренбурге» весь сезон-2022/2023. За эту команду он провёл 23 матча, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.